موعد اجتماع البنك المركزي القادم لبحث سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال الشهر الجاري الاجتماع السادس لها من أجل بحث سعر الفائدة، والذي ينتظر نتائجه قطاع كبير من المواطنين، لذا تستعرض «الوطن» موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتفاصيله.

موعد اجتماع البنك المركزي القادم

وبحسب المواعيد الرسمية المحددة لاجتماعات لجنة السياسة النقدية، فإن اجتماع البنك المركزي القادم سوف يُعقد يوم الخميس الموافق 21 من شهر سبتمبر الجاري لمناقشة سعر الفائدة، سواء بالإعلان عن الإبقاء على سعر الفائدة أو رفعها.

نتائج اجتماع البنك المركزي السابق

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق، والذي عُقد يوم 3 من شهر أغسطس الماضي، رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، أي 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

كما رفعت لجنة السياسة النقدية سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ووصل إلى 19.25%، و20.25% و19.75%، على الترتيب، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ووصل إلى 19.75%.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي القادمة

وبحسب الجدول المعلن فيما يتعلق باجتماعات البنك المركزي المصري خلال العام الجاري 2023، فإن العدد الإجمالي هو 8 اجتماعات، وتم انعقاد 5 اجتماعات على مدار العام، ويتبقى 3 اجتماعات أخرى أولها موعد اجتماع البنك المركزي القادم ليكون في 21 سبتمبر، والسابع في 2 نوفمبر المقبل، والأخير في 21 ديسمبر.