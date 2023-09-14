البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ42.5 مليار جنيه لأجل 6 و12 شهرا

طرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أدوات دين حكومية «أذون الخزانة»، آجال 6 شهور وسنة، بإجمالي قيمة 42.5 مليار جنيه.

وتوكل وزارة المالية، البنك المركزي المصري بمهمة طرح وإدارة أدوار دين حكومية لتوجيه الحصيلة إلى أبواب الموازنة العامة للدولة مثل الأجور والدعم والحماية الاجتماعية.

المركزي يطرح أذون خزانة اليوم

وأعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي، أنّ إجمالي قيمة أذون الخزانة المطروحة اليوم 42.5 مليار جنيه، وموزعة كما يلي:

الخميس 14-9-2023

- أذون خزانة آجل 6 شهور، بقيمة 19 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة العام بقيمة 23.5 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة للحصول على أذون الخزانة مقابل عائد يصل إلى 28.501%، بينما وافق البنك المركزي على متوسط عائد يصل إلى 25.541%.

البنك المركزي المصري

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفعت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي في اجتماعها الماضي في 3 أغسطس، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.