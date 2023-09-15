طرق حجز تذاكر القطارات.. بينها الـ«أونلاين» ومراكز الدفع الفوري

وفرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، العديد من الطرق لحجز تذاكر القطارات بدلاً من الذهاب إلى المحطات، في إطار سياسة التحديث والتطوير التي تقوم بها وزارة النقل متمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

طرق حجز تذاكر القطارات

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، طرق حجز تذاكر القطارات بدلاً من الذهاب إلى محطات السكة الحديد، وفق تقرير لهيئة السكة الحديد، وهي كالتالي:

- الحجز الإلكتروني «أون لاين» من خلال موقع الحجز الإلكتروني.

- التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد.

- التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر من الآيفون.

- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

- منظومة الدفع الفوري للحجز على قطارات «الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية» للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تقدر بـ320 منفذا.

الدفع بالكروت الذكية

وأكدت هيئة السكة الحديد إمكانية حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوما، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية «كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر الـDebit Card» من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني الـ«POS» لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالي 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ونوهت إلى أنها لا تدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة مميزة لجمهور الركاب وذلك في ظل النقلة النوعية الكبيرة في مستوى الخدمة المقدمة التي يشهدها هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً.