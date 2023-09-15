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«السكة الحديد»: إعادة تشغيل قطارات «القاهرة - القناطر الخيرية»

كتب:

كريم روماني
11:50 ص | الجمعة 15 سبتمبر 2023
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إعادة تشغيل قطاري 523 / 524 ركاب «القاهرة - القناطر الخيرية والعكس» وذلك اعتبارا من يوم 15 سبتمبر الجاري، موضحة أنه يترتب على ذلك تعديل قطارات «548 - 562 - 551 - 121».

إيقاف التشغيل الصيفي لقطارات «القاهرة - مرسى» مطروح

كما أعلنت الهيئة وفق تقرير لها، عن إيقاف التشغيل الصيفي لقطارات «القاهرة - مرسى مطروح» والعكس تزامناً مع انتهاء موسم الصيف وذلك ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 19 / 9 / 2023 على النحو الآتي:

- اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 19 / 9 / 2023 يتم إيقاف تشغيل قطار 772/773 النوم «القاهرة / مرسى مطروح» على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الاثنين الموافق 18/9/2023، على أن يعود بقطار 775/ 774 النوم «مرسى مطروح / القاهرة» بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2023 .

إيقاف تشغيل قطار 772/773 الجلوس

- واعتبارا من يوم الجمعة الموافق 29 / 9 / 2023 يتم إيقاف تشغيل قطار 772/773 الجلوس «القاهرة / مرسى مطروح» على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الخميس الموافق 28/9/2023، على أن يعود بقطار 775/ 774 الجلوس «مرسى مطروح / القاهرة» بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 29/9/2023.

 

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.