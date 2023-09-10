رئيس السكة الحديد يتفقد المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بـ«وردان»

يتفقد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان، الصرح التعليمي التدريبي العملاق والذي يمنح الخريجين درجة البكالوريوس ويضم ورش حديثة بمختلف أنواعها ومحاكيات للقطارات وصالة مغطاة للألعاب الرياضية وحمام سياحة وقاعات للتدريب وأماكن للإقامة والمعيشة وغيرها.

يضم ورش حديثة بمختلف أنواعها ومحاكيات للقطارات

يأتي ذلك لمتابعة ورش المعهد المختلفة ومحاكيات القطارات وكيفية تدريب العناصر البشرية من مختلف التخصصات على أحدث المعدات ونظم التكنولوجيا، وسيتم استعراض خطة وزارة النقل في اختيار العناصر الجديدة المنضمة لهيئة السكك الحديدية وكيفية تدريب وتأهيل وتثقيف العناصر الحالية بالهيئة ضمن المخطط الشامل لتطوير منظومة السكك الحديدية.

تثقيف العناصر الحالية بالهيئة ضمن المخطط الشامل لتطوير المنظومة

وسيشارك في الجولة، الدكتور محمد حسين نائب رئيس هيئة السكة الحديد للموارد البشرية وقيادات الهيئة ومدير المعهد ونائب هيئة تخطيط مشروعات النقل، والدكتور طه مدير المعهد للتواصل للوصول، وذلك في إطار قيام قيادات وزارة النقل بإعداد عدد من الجولات التفقدية في المشروعات القومية التي يتم تنفيذها والصروح التعليمية والتدريبية المتخصصة في مجال النقل.