الكشف على 1135 مواطنا في قافلة طبية بالبحيرة

نفذت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية العزيمة بالتحرير، يومي الأربعاء والخميس، جرى خلالها الكشف على 1135 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 10 عيادات طبية.

قافلة طبية في البحيرة

وتضمنت أعمال القافلة الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «عيادتي الباطنة 247- عيادتي الأطفال 366 - الجراحة 10 - النساء 72 - تنظيم الأسرة 22 - العظام 160 - الأسنان 75 - أنف وأذن 85».

كما شملت القافلة وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

تقديم خدمات التثقيف الصحي

كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان، وذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.