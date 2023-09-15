«مصر أكتوبر» بالإسكندرية يناقش مشروعات وبرامج تمكين الشباب

عقدت أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمي، اجتماعا تنظيما مع أمانة الشباب بالمحافظة، لبحث خطة عملها خلال الفترة المقبلة.

جاء الاجتماع بحضور كل من اللواء أشرف أبو المحاسن، نائب رئيس الحزب، والدكتور محمود عنتر، أمين أمانة الشباب بالمحافظة، وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة.

اجتماع أمانة الإسكندرية

وناقش الاجتماع، الأفكار البناءة مع الشباب ومناقشة المشروعات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو بناء وتطوير الوطن.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل الأمانة في الفترة القادمة، والدور المهم الذي يقع على عاتقها لإبراز دور الحزب في التفاعل مع الشباب والمشاركة الإيجابية والفعالة للشباب تنفيذا لسياسة الحزب في الدفع بالشباب خلال المرحلة المقبلة اتساقا مع سياسة الدولة في تأهيل الكوادر الشبابية إيمانا منها بأنهم سواعد البناء للمستقبل.

تعزيز الانتماء لدى الشباب

وأوضح اللواء أشرف أبو المحاسن، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، دور الأمانة في تعزيز الانتماء لدى الشباب وتشجيعهم للمشاركة في الحياة السياسية وتعريفهم بمبادئ وأهداف الحزب، كما أشاد بحماس الشباب وحبهم للعمل من خلال أمانة الشباب، مؤكداً أننا نمتلك كل الإمكانيات المؤهلة لنجاح الأمانة، وتم التجهيز لعدة مبادرات سيتم إطلاقها قريباً.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد حلمي، أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، أن دور الأمانة محوري تنسيقي داخل الحزب، وأن اختيار أعضائها يتم بعناية شديدة ليكونوا النواة التي ينطلق بها الحزب.

وأشار «حلمي»، إلى أن من أهم الملفات في الفترة المقبلة توضيح رؤية الحزب وكيفية التفاعل على أرض الواقع وميدانيا لتحقيق قاعدة شعبية كبيرة.

وفي سياق آخر، قال الدكتور محمود عنتر، أمين أمانة الشباب بالمحافظة، إن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة بتواجد قوي للحزب في كل أقسام محافظة الإسكندرية.