رئيس «مصر أكتوبر»: لقاء السيسي ووزير خارجية اليابان يعكس قوة علاقات البلدين

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أنّ لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير خارجية اليابان، يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، موضحة أن العلاقات المصرية اليابانية شهدت تطورًا كبيرًا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم؛ ما يؤكد السياسية الخارجية المتوازنة التي تنتهجها الدولة المصرية.

لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية اليابان

وأضافت مديح، في بيان لها، أنّ اللقاء تطرق إلى العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، من أجل وضع حلول لها وعلى رأسها القضية الفلسطينية وضرورة العمل على التوصل لحل عادل وشامل يحقق السلام الدائم في المنطقة كما تطرق اللقاء للأزمة الروسية والأوكرانية وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وأزمة الطاقة والغذاء.

تعزيز العلاقات الثنائية

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أنّ لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية اليابان يستهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار الشراكة الاستراتيجية في كل المجالات وخاصة التعليمية والنقل والطاقة، موضحة أنّ اللقاء يعكس قوة العلاقات المصرية اليابانية في كل المجالات؛ وبالتالي زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضحت مديح أن العلاقات المصرية اليابانية شهدت حالة من التطور على مستوى كافة المجالات، بسبب ما يحدث من تقارب ياباني مع الدول العربية وخاصة الدولة المصرية، مشيرة إلى أنّ زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى القاهرة ومن بعده وزير الخارجية الياباني يعكس قوة العلاقات بين البلدين، ويزيد من حجم التعاون المشترك بينهما.