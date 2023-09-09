وليد توفيق يهدي مصر أغنية «يا أم السلام» بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

يستعد الفنان اللبناني وليد توفيق، لإطلاق أغنيته الوطنية المصرية الجديدة «مصر يا أم السلام»، التي يهديها لمصر بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر.

تكريم وليد توفيق في القاهرة

كان وليد توفيق كشف لـ«الوطن» أن الأغنية قام بتصويرها خلال الفترة الماضية خلال تواجده في القاهرة تحديدا بمنطقة الأهرامات، كما صور بعض المشاهد في نهر النيل، فضلا عن عدد من الشوارع الشهيرة بالقاهرة.

وأشار توفيق، إلى أنه قرر تأجيل طرح كليب الأغنية طيلة تلك الفترة لكي يكون هناك مناسبة خاصة للأغنية.

وحضر وليد توفيق للقاهرة للمشاركة في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وأعقبه تكريمه في مقر نقابة المهن الموسيقية.

وليد توفيق يطرح أغنية «دكتور في الحب»

وأعلن الفنان وليد توفيق، في تصريح سابق لـ«الوطن»، طرح عددا كبيرا من الأغنيات السنجل تباعا، حتى لا يبتعد كثيرا عن جمهوره المصري والعربي، من بينها أغنيات تحمل اللهجة المصرية.

كما طرح وليد توفيق مؤخرا، أغنية «دكتور في الحب» من كلمات جاد شويري، وهيثم شعبان، وألحان نيكولاس شبلي، وتوزيع سليمان دميان.