سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في محلات الصاغة.. كم يبلغ الآن؟

يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار الذهب على مدار اليوم بشكل لحظي للتعرف على مستجداته، ومن أبرزها سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً في محلات الصاغة وشراءً بين الأهالي خاصة الراغبين في شراءه للمناسبات المختلفة سواء خطوبة أو زفاف أو هدايا.

وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 15-9-2023 خلال التعاملات الصباحية، حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة خلال التعاملات الصباحية 2509 جنيهات للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة خلال التعاملات الصباحية 2195 جنيهاً للشراء، وذلك قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في التعاملات الصباحية 1881 جنيهاً للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم 1463 جنيهاً للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 22 فسجل اليوم 2300 جنيهاً للشراء، وذلك قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في التعاملات الصباحية 17560 جنيهاً للشراء، وهو الذي يزن 8 جرامات من عيار 21.