تعرف على أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. كم يبلغ الجرام عيار 21؟

سجلت أسعار الذهب حالة من الاستقرار بمختلف الأسواق ومحلات الصاغة في مصر، بنهاية التعاملات المسائية اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، بعد أن شهد تراجعاً طفيفاً في تعاملات منتصف اليوم، حيث سجل سعر الجرام عيار 21، نحو 2190 جنيهاً، بدون مصنعية أو ضريبة.

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك، عند مستوى 2503 جنيهات، خلال نهاية التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 22، في محلات الصاغة بمصر اليوم الخميس، عند مستوى 2294 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية أو ضريبة، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعاً، في محلات الصاغة اليوم، حيث سجل نحو 2190 جنيهاً للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1877 جنيهاً، وسجل عيار 14 نحو 1460 جنيهاً للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لاخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 14-9-2023، استقراراً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17520 جنيهاً للشراء.