استمرار انخفاض أسعار الذهب خلال الـ48 ساعة المقبلة

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 14-9- 2023، خلال نهاية التعاملات المسائية بمحلات الصاغة، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية لليوم بنحو 5 جنيهات للجرام عيار 21 ليصبح 2190 جنيها، فيما انخفض السعر بنحو 6 جنيهات لعيار 24 ليسجل الآن نحو 2503 جنيهات.

فيما تراجعت أسعار جرامات الذهب لجميع الأعيرة المختلفة خلال الـ48 ساعة الماضية وحتى الآن، بقيمة 10 جنيهات بالنسبة لجرام الذهب عيار 21، كما انخفضت بنحو 11 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 24، كما انخفض السعر بنحو 9 جنيهات بالنسبة لجرام الذهب عيار 18، وفقا لبيانات شعبة الذهب.

سعر جرام الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءا، 2503 جنيهات للشراء بدون مصنعية خلال التعاملات المسائية لليوم، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2294 جنيها للشراء بدون مصنعية خلال التعاملات المسائية لليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بالأسواق نحو 2190 جنيها للشراء خلال التعاملات المسائية لليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1877 جنيها للشراء بدون مصنعية، خلال التعاملات المسائية لليوم، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1460 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر 17520 جنيها للشراء خلال التعاملات المسائية لليوم، فيما سجلت الأونصة الذهبية سعر 1911 دولار.