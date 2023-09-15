شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 15-9-2023 في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، استقرارا كبيراً، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعآ ليسجل 2190 جنيها بدون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن سعر الذهب اليوم الجمعة 15-9-2023 في مصر، بمحلات الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، نرصد لكم في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بدوم مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية إذ سجل نحو 2503 جنيهات، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا إذ سجل نحو 2294 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الاقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2190 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 1877 جنيه بدون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة بدون مصنعية إذ سجل نحو 1460 جنيه وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 15-9-2023، استقراراً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17520 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1911 دولار.