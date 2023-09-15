أسعار السمك اليوم الجمعة 15-9-2023 بالأسواق.. البلطي يبدأ من 50 جنيها

شهدت أسعار السمك اليوم الجمعة 15-9-2023 بمختلف المحلات والأسواق، استقراراً وتحديداً سعر سمك البلطي الأكثر إقبالاً، حيث يتابع أسعار السمك عدد كبير من المواطنين بشكل يومي، حيث تتغير الأسعار قليلا من منطقة لأخرى.

وتستعرض «الوطن» سعر السمك اليوم، حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك في مصر اليوم

وتأتي أسعار الأسماك بالمحلات، كالآتي:

سعر جمبري وسط: الكيلو بـ223 جنيها.

سعر جمبري صغير: الكيلو بـ158 جنيها.

سعر الوقار: الكيلو بـ192 جنيها.

سعر القاروص: الكيلو بـ167 جنيها.

سعر المرجان «ممتاز»: الكيلو بـ130 جنيها.

سعر الكابوريا: الكيلو بـ102 جنيه.

سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ148 جنيها.

سعر قشر بياض: الكيلو بـ101 جنيه.

سعر السبيط: الكيلو بـ214 جنيها.

سعر المرجان «وسط»: الكيلو بـ100 جنيه.

سعر المكرونة «سويسي»: الكيلو بـ81 جنيها.

أسعار السمك البلطي

سعر البلطي ممتاز: الكيلو بـ84 جنيها.

سعر البلطي وسط: الكيلو بـ74 جنيها.

سعر البلطي صغير: الكيلو بـ50 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

سعر السردين المجمد: الكيلو بـ61 جنيها.

سعر الماكريل المجمد: الكيلو بـ86 جنيها.

أسعار سمك البوري

سعر بوري وسط: الكيلو بـ123 جنيها.