جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة بالقناطر الخيرية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتحفظ على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، عثر عليها ملقاة على جانب الطريق بمنطقة أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية

وكشفت المعاينة الأولية والتحريات عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية ولم يعثر بحوزته على أية أوراق تفيد في تحقيق شخصيته، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بنشر صورة للجثة للتعرف عليها والوصول لأهليتها، ورفع بصماتها والبصمة الوراثية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ظروفها وملابساتها.

تفاصيل العثور على جثة القناطر الخيرية

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بعثور الأهالي على جثة شخص على جانب الطريق بمنطقة أبو الغيط دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين عثور الأهالي على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، ملقاة بطريق أبو الغيط دائرة المركز، يرتدي كامل ملابسه، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، ولم يعثر بحوزته على أية أوراق ثبوتية تفيد في تحقيق شخصيته، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.