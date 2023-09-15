أماكن معارض أهلا مدارس في الإسماعيلية 2023.. تخفيضات تصل إلى 30%

انتظم العمل في معرض أهلا مدارس بمنطقة الشيخ زايد، بالتزامن مع إعلان أماكن معارض أهلا مدارس في الإسماعيلية 2023، والتي من المقرر أن يصل عدد منها للمراكز والقرى خلال الأيام القليلة المقبلة، لرفع العبء عن المواطنين مع قرب انطلاق الدراسة، فيما أعلنت الغرفة التجارية بالإسماعيلية عن إتاحة جميع مستلزمات المدارس في المعارض بخفيضات مختلفة تبدأ من 20% وتصل 30% على معظم السلع والأدوات المكتبية والملابس.

أماكن معارض أهلا مدارس في الإسماعيلية 2023

وافتتح اللواء شريف بشارة محافظة الإسماعيلية، معرض أهلا مدارس في الإسماعيلية 2023 الرئيسي في مركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، كأول معرض في المحافظة، لإتاحة كافة المستلزمات بشكل كامل.

وقال أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المعرض، إنه سيتم الإعلان عن أماكن معارض أهلا مدارس في الإسماعيلية 2023 في المراكز والقرى والتي يجري تجهيزها كقوافل متحركة للوصول إلى أكثر القرى احتياجا لرفع العبء عن المواطنين.

وأكد أنه يتم مراجعة الأسعار أولا بأول لضمان ضرورة الالتزام بالتخفيضات وعدم رفع الأسعار، وضمان توفير الكميات المطلوبة من المستلزمات المدرسية لتغطي احتياجات المواطنين.

أسعار الملابس في معارض أهلا مدارس في الإسماعيلية 2023

وتوفر معارض أهلا مدارس في الإسماعيلية 2023 الزي المدرسي والشنط المدرسية والأدوات المكتبية المتنوعة، الأقلام وكشاكيل الدراسة والكراسات بمختلف أحجامها وأنواعها.

ويتراوح سعر البنطلون المدرسي بها بين 90 و120 جنيهًا وفقًا للخامة والمقاس، كما تتراوح أسعار الملابس المدرسية بين 100 و130 جنيهًا حسب الخامة والمقاس، ويتراوح سعر القميص أو التيشرت بين 100 و140 جنيهًا، وسعر الجونلة بين 85 و120 جنيهًا.

أسعار الأدوات الدراسية في معارض أهلا رمضان في الإسماعيلية 2023

ويبلغ سعر الشنطة المدرسية الكبيرة 300 جنيه، فيما تراوحت الشنطة الوسط بين 180 و200 جنيه، وتراوحت شنطة طلاب المرحلة الابتدائية صغيرة الحجم بين 50 و60 و70 و1740 جنيها.

كما تبلغ أسعار الأقلام من جنيه واحد وحتى 10 جنيهات، وأسعار الكراسات تراوحت بين 1.25 وحتى 8 جنيهات، والكشكول يبدأ من 2.5 وحتى 15 جنيهًا.