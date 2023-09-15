أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2023.. تخفيضات كبيرة

في الساعات الأولى من فتح باب معرض أهلا مدارس أمام الجمهور بالقاهرة، يهتم العديد من المواطنين بمعرفة أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2023، حتى يتمكنوا من شراء ما يرغبون به من منتجات مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2023

ويعد معرض أهلا مدارس من أبرز الأماكن التي توفر للمواطنين كل ما يحتاجون إليه من مستلزمات المدارس، بتخفيضات تصل إلى 60%، في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير ما يحتاج إليه المواطنون لمواجهة أعباء الحياة، وجاءت أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2023، مخفضة.

وجاءت أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2023 ببعض المحافظات كالتالي:

- دستة الكشاكيل 60 ورقة مربعات يكون سعرها 65 جنيهًا بدلًا من 85 جنيها.

- دستة كشاكيل 140 ورقة، يكون سعرها 40 جنيها بدلا من 50 جنيها.

- دستة كشاكيل 100 ورقة، يكون سعرها 30 جنيها بدلا من 38 جنيها.

- ويصل سعر كشكول سلك مسطر 100 ورقة إلى 81 جنيها.

- كما يصل سعر المقلمة مع أدوات هندسية بسعر 53 جنيها.

- فيما يصل سعر الألوان الخشب 6 أقلام طبية قصيرة مثلثة إلى سعر 20 جنيها.