«حياة كريمة» توزع وجبات على مرضى مستشفيات كفر الشيخ ضمن مبادرة «سبيل»

تستهدف مؤسسة حياة كريمة مساعدة الناس ودعمهم وهو ما يلمسه المصريون على أرض الواقع عبر الأعمال المختلفة التي تنفذها في كل المجالات، بما يعكس البعد الإنساني والاجتماعي للمؤسسة.

وتعتبر مبادرة سبيل إحدى نماذج الأعمال الخيرية التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا، حيث تم توزيع وجبات على مرضى مستشفيات كفر الشيخ.

وقالت نوران عبدالمنعم متطوعة في المبادرة، إن «سبيل»، وزعت أكثر من 600 وجبة مرضى مستشفى كفر الشيخ الجامعي ومستشفى الحميات ومستشفى الكلى، حيث استفاد منها المرضى وذويهم، في إطار دور المؤسسة لدعم المواطنين.

من جانبه قال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ: «نحن سعداء، فقد التقينا المرضى وذويهم، ولا شك في أن جهود مؤسسة حياة كريمة مشكورة ومقدرة».