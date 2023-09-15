«حياة كريمة».. «سبيل» توزع 500 وجبة على المرضى في مستشفيات شبين الكوم

تقدم المبادرة الرئاسية حياة كريمة خدماتها للمواطنين في كل مكان على المستويات كافة وبكل أشكال الدعم في إطار عملها لدعم المواطن المصري الأولى بالرعاية.

وأطلقت حياة كريمة مبادرة «سبيل»، والتي من خلالها توزع وجبات ساخنة على الأهالي بمحافظات مصر، فضلا عن المرضى في عدد من مستشفيات شبين الكوم بمحافظة المنوفية من أجل إدخال الفرح والسعادة على قلوبهم.

ووزعت المبادرة 500 وجبة على المستفيدين مع المرضى والمرافقين لهم، في إطار اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المواطنين الأولى بالرعاية.

ووفق مؤسسة حياة كريمة، فكان عنوان اليوم من بدايته هو الفرحة والدعم والاهتمام وهو ما كان واضحا في عيون المرضى وأهاليهم بعد مقابلتهم لفريق مبادرة سبيل وكانوا مقدرين كل ما تقدمه مبادرة حياة كريمة من أجلهم.