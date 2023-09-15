رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«حياة كريمة».. «سبيل» توزع 500 وجبة على المرضى في مستشفيات شبين الكوم

كتب:

شريف سليمان
01:14 م | الجمعة 15 سبتمبر 2023
حياة كريمة - صورة تعبيرية

حياة كريمة - صورة تعبيرية

تقدم المبادرة الرئاسية حياة كريمة خدماتها للمواطنين في كل مكان على المستويات كافة وبكل أشكال الدعم في إطار عملها لدعم المواطن المصري الأولى بالرعاية.

وأطلقت حياة كريمة مبادرة «سبيل»، والتي من خلالها توزع وجبات ساخنة على الأهالي بمحافظات مصر، فضلا عن المرضى في عدد من مستشفيات شبين الكوم بمحافظة المنوفية من أجل إدخال الفرح والسعادة على قلوبهم.

ووزعت المبادرة 500 وجبة على المستفيدين مع المرضى والمرافقين لهم، في إطار اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المواطنين الأولى بالرعاية.

ووفق مؤسسة حياة كريمة، فكان عنوان اليوم من بدايته هو الفرحة والدعم والاهتمام وهو ما كان واضحا في عيون المرضى وأهاليهم بعد مقابلتهم لفريق مبادرة سبيل وكانوا مقدرين كل ما تقدمه مبادرة حياة كريمة من أجلهم.

اقرأ المزيد:

«جبر الخواطر».. الرئيس السيسي يستمع لمطالب أهالينا في قرى «حياة كريمة»

«الحلم».. فيلم يوثق كيف غيرت «حياة كريمة» معيشة أهالي «زاوية صقر» بالبحيرة

الانتهاء من إنشاء 4 وحدات صحية ضمن «حياة كريمة» بالإسكندرية

خريطة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لقرى حياة كريمة بسوهاج

تسلسل زيادة المعاشات في عهد الرئيس السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطن

محافظ الغربية: مشروعات حياة كريمة توفر فرص عمل لأهالي القرى
بقلم شريف سليمان