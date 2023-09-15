الانتهاء من إنشاء 4 وحدات صحية ضمن «حياة كريمة» بالإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المستجدات التنفيذية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز ومدينة برج العرب، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطنين بالمراكز والقرى والنجوع والمناطق الأشد احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.

إنشاء 4 وحدات صحية

وأكد محافظ الإسكندرية أنه تم الانتهاء بنسبة 95%؜ من إنشاء 4 وحدات صحية في «نجع حليص - نجع الصناقرة - الغربانيات - قرية بهيج»، بالإضافة إلى الانتهاء من إحلال وتجديد وحدة صحية بقرية أبوصير، لتحقيق تغطية صحية شاملة عالية الجودة داخل تلك القرى توفر على المرضى مشقة وعناء الذهاب إلى المدينة للكشف وتلقي الخدمة الطبية.

إنشاء 5 وحدات إسعاف بقرى برج العرب

وأضاف «الشريف»، أنه من المقرر إنشاء 5 وحدات إسعاف بقرى برج العرب، حيث تم الانتهاء من وحدة إسعاف بنجع أحمد بقرية بهيج، وجار العمل على إنشاء 4 وحدات إسعاف أخرى في «نجع الميثاق بقرية بهيج، نجع جويدة بقرية الغربانيات، نجع هليل ببرج العرب القديم، قرية أبو صير»، لافتًا إلى أن تم تشغيل مجمع الإسعاف من أهم المشروعات الخدمية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والإسعافية لأهالينا ببرج العرب.

وأشار إلى أن كل الأنشطة الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها بالقرى الأشد احتياجًا تتضافر جميعها لضمان «حياة كريمة» للأسر المستهدفة.