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دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: «اللهم ارحم تلك الأنفس الطيبة»

كتب:

بسمة شطا
01:45 م | الجمعة 15 سبتمبر 2023
سمير غانم ودلال عبد العزيز

سمير غانم ودلال عبد العزيز

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على تذكر والدها الفنان سمير غانم، ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، بالدعاء فى يوم الجمعة، من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر حسابها على «إنستجرام».

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة لها مع والديها الراحلين، معلقة: «اللهم ارحم تلك الأنفس الطيبة التي فارقتنا وأنت وحدك تعلم ألم فقدها، الحمد لله رب العالمين، سمير غانم ودلال عبد العزيز».

وحرص متابعو الفنانة دنيا سمير غانم، على التعليق على المنشور، وسط دعوات للثنائي سمير غانم ودلال عبد العزيز، بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم، شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل «جت سليمة»، بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين منهم محمد سلام وخالد الصاوي وهالة فاخر وسلوى خطاب وسامي مغاوري وسلوى محمد علي ومايان السيد، من تأليف كريم يوسف وندى عزت، وإخراج إسلام خيري.

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بقلم بسمة شطا