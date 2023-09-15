أوبرا الإسكندرية تستضيف رائد الجاز يحيى خليل 13 أكتوبر المقبل

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لرائد فن الجاز يحيى خليل، يوم الجمعة 13 أكتوبر المقبل، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، ويقدم خلال الحفل عددا من أعماله الخاصة إلى جانب مجموعة من مؤلفات عظماء الموسيقى العربية منهم محمد عبدالوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل، وغيرهم.

عودة يحيى خليل من أمريكا

وبحسب بيان أوبرا الإسكندرية، فإنه من المقرر أن يعود يحيى خليل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى القاهرة قريبا من أجل إقامة بروفات حفلي القاهرة والإسكندرية، وذلك بعد ما أنهى عددا من حفلاته هناك، منها حفل متحف الفنون بمدينة ديترويت والتي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية، بمصاحبة الأوركسترا العربية الوطنية بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم، وحفل الجمعية المصرية بمدينة شيكاغو.

حفلات يحيى خليل

وقدّم يحيى خليل خلال موسم حفلاته الشتوية في العام الماضي مجموعة من العروض الناجحة، وألقى الضوء على العديد من المواهب الفنية التي لاقت استحسان الجمهور.

يذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر، ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الأمر الذي جعله ضيفا دائما على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.