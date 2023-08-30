خالد سليم يحيي حفلا غنائيا في أوبرا الإسكندرية غدا

يستعد خالد سليم لإحياء حفله الغنائي غدا الخميس في الثامنة والنصف مساء على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

أغاني خالد سليم في حفل الأوبرا

ويقدم خالد سليم باقة متنوعة ومختارة من أغانيه التي قدمها على مدى مشواره الفني الطويل؛ منها «اللي فات مات، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، مين ده، عشنا قد إيه، كل نظرة، يا جميل، حلم عمري، في طريق الهوى، أنا حبيت، هتروح بدري ليه، نسم علينا للهوى، عيش، يااللي غايب عني، عشمني، مخنوق، بلاش الملامة».

100 عام على رحيل سيد درويش

وتستعد دار أوبرا الإسكندرية خلال سبتمبر المقبل لإقامة فعاليات ثقافية وحفلات فنية بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على رحيل عبقري الموسيقى فنان الشعب الشيخ «سيد درويش» تخليدا لذكراه؛ إذ ولد بحي كوم الدكة الذي يقع فيه مسرح سيد درويش وحمل اسمه.

ورحل سيد درويش عن عالمنا في 10 سبتمبر 1923، وهو في ريعان شبابه قبل أن يكمل 32 عاما من عمره، ورغم ذلك كان من أهم وأكبر مجددي الموسيقى والغناء في العصر الحديث، وأثرى الفن والطرب ونهض به نهضة كبرى استلهم منها كبار الموسيقيين الكثير من الإبداعات المتميزة.