أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل بليغ حمدي بحفل غنائي الخميس المقبل

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا غنائيا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، ومشاركة نجوم الفرقة وائل أبو الفتوح، ومحمد الخولي، وأيمن مصطفى، والسيد وهب الله، ومروة حمدي، وولاء طلبة، ودعاء رجب، وشمس إبراهيم، بمناسبة ذكري رحيل «ملك الموسيقي» الموسيقار بليغ حمدي، وذلك على مسرح دار أوبرا الاسكندرية يوم الخميس المقبل.

برنامج حفل بليغ حمدي في أوبرا الإسكندرية

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة لروائع بليغ حمدي، والتي تغنى بها نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، منها «علي قد ما حبينا، زى العسل، حبيبتي من تكون، ميتى أشوفك وغيرها».

ملك الموسيقى بليغ حمدي

يذكر أن الموسيقار بليغ حمدى والذى لقب بـ«ملك الموسيقى»، وصاحب الموسيقى المتفردة وعبقري الألحان، قدم أعمالاً موسيقية خالدة ساهمت في إثراء الموسيقى المصرية والعربية، من خلال إنتاج وافر ومتميز لعدد من الألحان لكبار المطربين، وتنوعت ألحانه مابين العاطفية والوطنية والدينية والفلكلورية، وشدى بها أساطين الغناء وتأبى أن تغادر ذاكرة المستمع.