جامعة طنطا تحصد 15 ميدالية في المسابقات الفردية والجماعية بأسبوع شباب الجامعات

شاركت جامعة طنطا في أسبوع شباب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الـ13، المنعقد بجامعة حلوان خلال الفترة من 8 - 14 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحصدت الجامعة 15 ميدالية في مختلف الأنشطة والمسابقات، شملت 5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية.

رعاية الموهوبين

وقدم الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، التهنئة للطلاب الفائزين في المسابقات والأنشطة، مؤكداً أن ذلك يأتي نتاجا لرعاية الطلاب المتميزين والموهوبين وتوجيه طاقاتهم لإنتاج جهد إيجابي من خلال حرص الجامعة الدائم على دعم الأنشطة الطلابية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة لدورها في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، مشيداً بأداء الطلاب وتحقيقهم نتائج متقدمة.

وأوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه حرص على التواجد في الفعاليات الافتتاحية بالنيابة عن رئيس الجامعة لتحفيز الوفد المشارك والذي ضم 120 طالبا وطالبة يمثلون الأنشطة الطلابية المختلفة برئاسة الدكتور مجدي وكوك، وإشراف محمد القصير، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، و40 من هيئة الإشراف والتدريب.

تفاصيل الميداليات

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن وفد الجامعة حقق العديد من الجوائز والكوؤس والميداليات المختلفة، شملت كأس المركز الأول والميدالية الذهبية في الشعر العامي، وكأس المركز الأول والميدالية الذهبية في القصة القصيرة، وكأس المركز الأول والميدالية الذهبية في مجلة الحائط، وكأس المركز الثالث وبرونزوية دوري المعلومات في النشاط الثقافى والأدبي.

أما في النشاط الرياضي فقد حصدت الجامعة كأس المركز الثاني والميدالية الفضية في تنس الطاولة زوجى طلبة، وكأس المركز الثالث وبرونزوية تنس الطاولة فردي طلبة، وكأس المركز الثالث وبرونزوية ألعاب القوى 200 متر عدو، والمركز الرابع في كرة اليد طلبة، وفي النشاط الفني حصد الطلاب كأس المركز الثاني والميدالية الفضية لفريق كورال الجامعة، وكأس المركز الثالث والميدالية البرونزية لفريق موسيقى الجامعة.

وفي الفن التشكيلي والرسم، حصلت الجامعة على كأس المركز الأول والميدالية الذهبية في التصوير الضوئي، وكأس المركز الثاني والميدالية الفضية في الرسم الملون، وكأس المركز الثالث والميدالية البرونزية في الجرافيك، وكأس المركز الثالث الميدالية البرونزية في الأشغال الفنية، أما في نشاط الجوالة حصد الطلاب كأس المركز الأول والميدالية الذهبية في جميع المجالات «8 مجالات داخل النشاط».

وفي النشاط العلمي حققت الجامعة الميدالية البرونزية في المعرض العلمي «المشروعات الصغيرة»، وأخيرا في النشاط الاجتماعي حصدت الجامعة كأس المركز الثالث والميدالية البرونزية في الشطرنج، والمركز الرابع في مسابقة الطالبة المثالية.