قافلة طبية لجامعة طنطا تقدم خدمات لـ1205 حالات في شمال سيناء

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن قوافل جامعة طنطا الطبية اختتمت فعالياتها اليوم بمدينتي رفح والشيخ زويد، والتي تم تنظيمها على مدار يومين، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة شمال سيناء، وبالتنسيق مع جمعيتي «رسالة» و«مصر الخير».

خدمة المرضى

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن إطلاق القافلة الطبية الـ24 للمناطق الحدودية والنائية خارج النطاق الجغرافي لمحافظة الغربية وتوجيهها لأول مرة إلى مدينتي رفح والشيخ زويد بشمال سيناء، يأتى لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وخدمة المرضى وللمساهمة فى تحقيق جودة الحياة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا، وتأكيدا للمسئولية المجتمعية لجامعة طنطا في توفير خدمات رعاية طبية متميزة للمرضى من خلال الأطقم الطبية المؤهلة والأجهزة والمعدات المتطورة والمتنقلة.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على الجهود التنسيقية والتنظيمية ولأعضاء هيئة التدريس من كلية الطب وللأطقم الطبية المشاركة في تقديم الخدمات بالقافلة مثمنا حرصهم على التواجد وتحمل مشقة السفر الى المنطقة الشرقية الحدودية، مشيدا بالإقبال الكبير الذى شهدته القافلة من المواطنين، وإبداءهم رضاهم الكامل وتقديرهم لجهود الجامعة في خدمة المجتمع.

معمل متنقل لإجراء التحاليل

وأضاف الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب، أنه تم توفير أجهزة متنقلة للفحص بالموجات فوق الصوتية ومعمل متنقل لإجراء التحاليل الطبية، وشهدت القافلة على يوميين متتاليين تقديم خدمات الرعاية الطبية لعدد 1205 مواطنين شملت 45 حالة بعيادة جراحة المخ والأعصاب، 96 حالة بعيادة الأطفال، 95 بعيادة العظام، 86 حالة بعيادة الجلدية، 96 بعيادة الباطنة، 25 بعيادة المسالك البولية، 85 بعيادة الأنف والاذن والحنجرة، 27 بعيادة الجراحة العامة، 61 بعيادة الصدر، 38 بعيادة النفسية والعصبية 104 بعيادة جراحة العيون و18 بعيادة القلب والأوعية الدموية، 91 بعيادة الأسنان و٥٠ بعيادة النساء، 287 بعيادة التحاليل.