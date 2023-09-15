محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح مزايدات علنية.. المواعيد والشروط

أعلنت إدارة التعاقدات بمحافظة الإسكندرية، الإدارة العامة للشئون المالية، عن طرح مزايدات ومناقصات علنية جديدة، خلال الأسبوعين الأخيرين في سبتمبر الجاري.

استغلال شاطئ زهراء الهانوفيل

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإنه في جلسة يوم الأحد 2023/9/17، تتم عملية حق استغلال شاطئ زهراء الهانوفيل «خدمة لمن يطلبها» بنطاق حي العجمىي، مزايدة علنية عامة، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 80 ألف جنيه.

توريد قطع غيار الحماية المدنية

وفي جلسة يوم الاثنين 2023/9/18، تتم عملية توريد وتركيب قطع غيار وعمل الصيانة والإصلاحات اللازمة للسيارات والماكينات الموجودة بإدارة الحمية المدنية، مناقصة عامة، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 40 ألف جنيه.

توريدات ورشة المضخات

وفي جلسة يوم الأحد 2023/9/24، تتم عملية شراء الاحتياجات السنوية لورشة المضخات بمركز التدريب لزوم صيانة أجهزة الإطفاء الواردة من القطاع العام والخاص بورشة المضخات، وشراء أصناف لصيانة أجهزة الإطفاء الخاصة بإدارة الحماية المدنية، مناقصة عامة، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 48620 جنيها، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها لكل عملية على حدة.

الحصول على كراسة الشروط

ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية من العمليات المذكورة، ويسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بكل عملية.

تعليمات الشروط والمواصفات

كما يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للمزايدة يتم سداد نسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

- بالنسبة للمناقصات يتم سداد نسبة 5% من قيمة العملية.

- يمكن الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

- آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.

- تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.