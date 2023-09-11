8 نصائح من محافظة الإسكندرية للمواطنين لتجنب مخاطر العاصفة دانيال

وصلت توابع العاصفة دانيال داخل الأراضي المصرية صباح اليوم، وفقًا لما ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، مشيرة إلى أنّ العاصفة ستؤثر على عدد من المحافظات والمدن المصرية، بدءًا من السواحل الغربية للبلاد والسلوم ومطروح والعلمين، ثم تتجه إلى سيدي براني والإسكندرية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، ومناطق من شمال الدلتا، وصولًا إلى القاهرة الكبرى.

وستشهد البلاد تكاثر للسحب العليا والمنخفضة التي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية ومتفاوتة الشدة أحيانًا، وطالبت محافظة الإسكندرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» ، المواطنين بضرورة توخي الحذر‏، واتباع مجموعة من النصائح للحفاظ على سلامتهم.

نصائح محافظة الإسكندرية لتجنب تبعات العاصفة دانيال

- توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار.

- تجنب السير بسرعات تتعدى 60 كيلومترا لليسارات.

- ‏الحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

- عدم الوقوف في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق؛ تجنبًا لخطر الصواعق.

أرقام غرف الطوارئ لتلقي البلاغات بمحافظة الإسكندرية

وقدمت صفحة المحافظة عددًا من الأرقام الساخنة، وأرقام غرف الطوارئ، لتلقي البلاغات والشكاوي الطارئة والعاجلة، على مدار الـ24 ساعة، بعد وصول العاصفة دانيال، والتي يمكن تلقيها علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام: ( 4234132 - 4234131 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136- 4234137 ) من أي هاتف محمول.