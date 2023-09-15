مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين على متن 133 رحلة طيران الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 27 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 133 رحلة طيران سياحية، قادمين من 12 دولة أوروبية من المقرر وصولها على مدار الأسبوع بدءا من غد السبت وحتى نهاية الأسبوع.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السياح

وقال عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم يبين وصول 133 رحلة طيران قادمة من مطارات 12 دولة أوروبية تقل حوالي 27 ألف سائح أجنبي، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وأكد «عثمان» استعداد فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب من 12 دولة أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج والمجر وسلوفاكيا وفرنسا، لافتا إلى أن أكثر السياح َوصولا من الجنسية الألمانية ثم بولندا والتشيك.

وأضاف أن فنادق مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مرسى علم بزيادة 3 رحلات عن الأسبوع الماضي، وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق وصلت إلى 90%.