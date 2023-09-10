المنشآت الفندقية: زيادة نسب إشغال فنادق مطروح خلال الشتاء بسبب الدراسة

قال أنطوان غزال رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح والبحيرة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مدينة مرسى مطروح ستصبح أحد أهم المدن السياحية بمصر خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح أنه بالإضافة إلى قدوم السياح للمدينة خلال الصيف الحالي، فإن وجود جامعات حكومية وأهلية وخاصة بمطروح سيرفع من نسب الإشغال الفندقي بالمدينة خلال الشتاء المقبل لاسيما مع وجود أعداد ليست بالقليلة من السياح العرب.

إشغال فنادق الإسكندرية ومطروح خلال الصيف كانت جيدة

وأضاف لـ«الوطن» أن نسب إشغال فنادق الإسكندرية ومرسى مطروح خلال الموسم السياحي الصيفي كانت مرتفعة، موضحًا أن فصل الصيف الحالي شهد تواجد أعداد جيدة من السياح الأوربيين والعرب بفنادق المحافظتين؛ وذلك جنبًا إلى جنب مع تواجد السياح المصريين.

دخول غرف فندقية جديدة للخدمة قريبا

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح البحيرة، إلى أن الشهور المقبلة ستشهد دخول عدد من الغرف الفندقية بالإسكندرية ومرسى مطروح والساحل الشمالي والتي هي قيد الإنشاء حاليا إلى الخدمة، موضحًا أن زيادة الطاقة الفندقية بالإضافة إلى المشروعات السياحية التي تم الانتهاء منها مؤخرا سيرفع من أعداد السياح الوافدين لتلك المنطقة ولاسيما خلال فصل الصيف.