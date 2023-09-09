استعدادات مكثفة في فنادق الغردقة ومرسى علم لاستقبال آلاف السائحين اليوم

تشهد فنادق الغردقة ومرسى علم انتعاشة سياحية هائلة تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة من مطارات أوروبا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى زيادة معدلات حركة السياحة الداخلية منذ بدء موسم الصيف الجاري، والتي تمثل 30% من حجم الإشغالات السياحية بفنادق الغردقة ومرسى علم.

فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل 38 ألف سائح

وأكد إيهاب شكري عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، استعداد فنادق الغردقة ومرسى علم لاستقبال 38 ألف سائح اليوم السبت من مختلف الجنسيات الأجنبية من حوالي 15 دولة أوروبية.

ولفت إلى أن الغردقة ومرسى علم تشهدان انتعاشة سياحية هائلة منذ مطلع العام الجاري، مع زيادة معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة وارتفاع معدلات حركة السياحة الداخلية منذ بدء موسم الصيف الجاري، مؤكدا أن توافد السياح بالآلاف يوميا على المدن السياحية المصرية يدل أن مصر بلد الأمن والأمان، ويعكس مدى الاستقرار الذي تنعم به مصر في ظل قيادة حكيمة.

انتعاش السياحة بالغردقة ومرسى علم

وأكد «شكري» أن الغردقة ومرسى علم تعيشان أزهى عصورها السياحية، حيث أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب من مختلف أنحاء العالم ومقصد سياحي لدى الملايين في العالم لقضاء الإجازات على شواطئها.

ولفت «شكري» إلى الجهود المبذولة من الدولة والقطاع الخاص لاستضافة عدد من ممثلي شركات السياحة العالمية لاستقطاب أسواق سياحية وزيادة عدد السياح مع منافسة قوية مع عدد من المدن السياحية العالمية، وذلك نتاج جهود أجهزة الدولة لجذب حوالي 30 مليون سائح من الأسواق السياحية إلى المدن المصرية حتى عام 2028.