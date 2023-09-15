تنظيم ماراثون رياضي على كورنيش الإسكندرية لضعاف السمع (صور)

أجواء رياضية صحية مميزة عاشتها مدينة الإسكندرية اليوم، على هامش فعاليات ماراثون رياضي لضعاف السمع، عبر تواجد 30 دراجة ومتسابقا للاشتراك في الماراثون الذي انطلق من مكتبة الإسكندرية مرورا بمعالم المدينة حتى منطقة قلعة قايتباي، والذي شهد محطات توقف عند «الجندي المجهول، والمرسي أبو العباس».

ورصدت عدسة «الوطن» أجواء مميزة للماراثون الذي نظمه نادي روتاري، وشهد حضور الدكتورة هالة محفوظ خبيرة لغة الإشارة، لترجمة أحداث اليوم بالكامل للمتسابقين، كما تواجدت سيارة إسعاف للطوارئ.

وشهد الماراثون الرياضي تواجد سيارة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى توفير أتوبيس دورين مفتوح لنقل غير المشاركين في الماراثون، بالإضافة إلى 5 حناطير كدليل على الأجواء الفلكلورية.

فعاليات على هامش الماراثون الرياضي في الإسكندرية

وفي ختام الماراثون أقيم معرض لعرض منتجاتهم بمنطقة القلعة، فيما جرى تنظيم أنشطة فنية للأطفال في فترة الانتظار، بالإضافة إلى دخول الأكواريوم بمنطقة القلعة في متحف الأحياء المائية بالترتيب على مجموعات.