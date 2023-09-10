ماراثون رياضي بمشاركة 200 طفل في إدفو بأسوان

انطلقت فعاليات الماراثون الرياضي في مدينة إدفو شمال أسوان، بمشاركة عدد كبير من الأطفال، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ماراثون رياضي، تحت عنوان «صيف شبابنا 2023»، بمشاركة عدد كبير من أبناء المدينة.

وانطلق الماراثون الرياضي الذي شهدته مدينة إدفو شمال أسوان من ممشى أهل مصر الجديد الواقع على كورنيش النيل، وشهد حضورًا من مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بادفو من بينها إبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة إدفو، وناصر سليم، مدير مديرية الشباب والرياضة، بالإضافة إلى قيادات بارزة في البرلمان والأمن والشخصيات الرياضية.

تكريم الفائزين بالجوائز في الماراثون

وتميز الماراثون بمشاركة 200 طفل في الفئة العمرية من 8 إلى 15 سنة، حيث قاموا بالجري على مسافة 1500 متر بينما شهدت الفعاليات تكريم الفائزين بالجوائز في مركز شباب إدفو في ختام الفعاليات. ولإضفاء جو من البهجة على المشاركين في الماراثون الرياضي، سيتم تنظيم أمسية رياضية ممتعة.