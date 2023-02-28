وزير الشباب يبحث مع رئيس «فاهم للدعم النفسي» الإعلان عن ماراثون رياضي

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «فاهم للدعم النفسي»، من أجل الإعلان عن إقامة ماراثون رياضي.

ندوة حوارية بقاعة المؤتمرات حول الدعم النفسي

جاء ذلك بحضور لفيف من نواب البرلمان من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عمرو يونس وهادية حسني، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية، ولفيف من قيادات مؤسسة فاهم، ومن أعضاء التنسيقية مؤمن سيد، الدكتورة إيناس محمد، ايمان ممتاز.

ينطلق الماراثون الرياضي بالتعاون مع مؤسسة فاهم، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من مضمار مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، يعقبها ندوة حوارية بقاعة المؤتمرات حول الدعم النفسي.

وأكد وزير الشباب والرياضة، الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسة من دعم نفسي لجميع فئات المجتمع، مؤكدا أن المرض النفسي من أخطر الأمراض الصامتة، التي قد لا يتمكن العديد من الأفراد من التعرف عليه، أو حتى عدم الرغبة من الذهاب للدكتور النفسي، خوفا من نظرة المجتمع.

الترويج للمشروعات القومية

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى حرص الوزارة على التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية في تنفيذ سلسلة من الفعاليات الرياضية فى جميع أنحاء الجمهورية، في سياق نشر الممارسة الرياضية بالمجتمع، والترويج للمشروعات القومية التى تشهدها البلاد من خلال إقامة تلك الفعاليات بها، وبمشاركة مختلف الجنسيات الأجنبية انطلاقاً من أهمية ودور السياحة الرياضية.

ولفت إلى سعي الوزارة خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع المؤسسة، على إيضاح كل الأنواع من الاضطرابات النفسية، وحث الشباب وأبناء المجتمع على مواجهة المرض الصامت، الذي يعتبر خطره أكبر بكثير من الأمراض العضوية، التي تظهر على الشخص.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة السابقة ورئيس مجلس الإدارة، أن مؤسسة «فاهم» تهدف إلى دعم ومساندة الأطفال والشباب على مواجهة متاعبهم النفسية واكتشاف المرض التفسي مبكرًا، من خلال تعاونها مع العديد من الجهات المختلفة وعدد من الأطباء النفسيين الذين انضموا لمجلس أمناء المؤسسة، والتي ستطلق موقعا إلكترونيا للتواصل مع كل من يشعر بمتاعب.