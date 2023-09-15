تجديد ندب عميد معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قراراً بتجديد ندب الدكتور عمرو محمد عبد الفتاح محمد، الأستاذ بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطري بالجامعة؛ للقيام بعمل عميد معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية بالجامعة؛ وذلك لمدة عام.

معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية

أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ أهمية معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والذي يهدف إلى العمل على سرعة نقل، واستيعاب التقنيات الحديثة في مجال البيولوجيا الجزيئية، والتقنية الحيوية، وتطوير، وربط الأبحاث العلمية التطبيقية بالمجالات الطبية، والحيوانية، والزراعية، والصناعية ، والبيئية؛ لحل المشكلات المجتمعية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية، ودراسات الجدوى، والمشـاركة الميدانية؛ لحل المشكلات.

السيرة الذاتية لعميد المعهد

الجدير بالذكر، أن الدكتور عمرو محمد عبد الفتاح حصل على درجة الماجستير في العلوم البيطرية من كلية الطب البيطري بجامعة طنطا، ودرجة الدكتوراة في التشخيص الجزيئي للأمراض المعدية من جامعة نبراسكا أوماها بالولايات المتحدة الأمريكية، وتدرج في الكثير من المناصب الإدارية من بينها؛ وكيل للمعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، ثم عميد للمعهد، وله الكثير من الأبحاث، والمشاركات العلمية المتميزة، فضلاً عن إشرافه على الرسائل، والبحوث العلمية.