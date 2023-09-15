«حياة كريمة» تطلق «التعليم حياة» لشرح أساسيات الحاسب الآلي لأطفال أسيوط

أطلقت مؤسسة «حياة كريمة» مبادرة جديدة تسمى «التعليم حياة»، لمساعدة طلاب محافظة أسيوط على تعلم أساسيات الحاسب الآلي، وتعليم الأهالي كيفية الوصول إلى المنصات التعليمية، ومتابعة أداء أبنائهم.

وتعتبر الفعالية جزءً من فعاليات كثيرة لعدة محافظات، بالاشتراك بين مؤسسة حياة كريمة ووزارتي الاتصالات والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تركز «حياة كريمة» اهتماماتها على بناء الإنسان بجانب المشروعات القومية.

وقال أحد المنظمين لمبادرة «التعليم حياة»، إن الفعالية بدأت ببعض الأنشطة الرياضية لإيصال المعلومة إلى المشاركين من خلال الأنشطة المختلفة، وتعلم كيفية إدارة الوقت والتخطيط الجيد للمستقبل، وشارك فيها نحو 100 طالب وطالبة.