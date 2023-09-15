رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«حياة كريمة» تطلق «التعليم حياة» لشرح أساسيات الحاسب الآلي لأطفال أسيوط

كتب:

مريم جاد
01:34 م | الجمعة 15 سبتمبر 2023
مباردة التعليم حياة في أسيوط

مباردة التعليم حياة في أسيوط

أطلقت مؤسسة «حياة كريمة» مبادرة جديدة تسمى «التعليم حياة»، لمساعدة طلاب محافظة أسيوط على تعلم أساسيات الحاسب الآلي، وتعليم الأهالي كيفية الوصول إلى المنصات التعليمية، ومتابعة أداء أبنائهم.

وتعتبر الفعالية جزءً من فعاليات كثيرة لعدة محافظات، بالاشتراك بين مؤسسة حياة كريمة ووزارتي الاتصالات والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تركز «حياة كريمة» اهتماماتها على بناء الإنسان بجانب المشروعات القومية.

وقال أحد المنظمين لمبادرة «التعليم حياة»، إن الفعالية بدأت ببعض الأنشطة الرياضية لإيصال المعلومة إلى المشاركين من خلال الأنشطة المختلفة، وتعلم كيفية إدارة الوقت والتخطيط الجيد للمستقبل، وشارك فيها نحو 100 طالب وطالبة.

 

اقرأ المزيد:

«حياة كريمة» تواصل جهود مبادرة «سبيل» في عدد من المحافظات

«حياة كريمة»: تزويج 1000 فتاة وشاب ضمن مبادرة تزويج الأيتام

وزيرة التخطيط لـ«الوطن»: مبادرة حياة كريمة تساعد على خفض معدلات الفقر

«حياة كريمة»: استمرار مبادرة «سقيا» من الشباب المتطوعين بالمحافظات

مستفيدة من مبادرة حياة كريمة ببني سويف: بيتي مفتوح بسببها

أنشطة توعوية لـ«مكافحة الإدمان» في قرى كفر الشيخ ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ 8868 مشروعا خدميا في 6 مراكز بالبحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

أيمن الجميل: إنجازات مبادرة حياة كريمة في الصعيد تدعو للفخر وتنهى مرحلة تهميش الجنوب
بقلم مريم جاد