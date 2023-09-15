نقابة المهندسين: احتفالية حلف اليمين للأعضاء الجدد حديثي التخرج 23 سبتمبر

أعلنت نقابة المهندسين، عن احتفالية حلف اليمين للطلاب حديثي التخرج الحاصلين على درجة بكالوريوس الهندسة، وذلك السبت الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمبنى النقابة العامة الكائن 30 شارع رمسيس.

وقدمت نقابة المهندسين، في بيان، خالص التهنئة لأبنائها من حديثي التخرج الحاصلين على درجة بكالوريوس الهندسة، بالإضافة إلى تمني التوفيق للجميع، موضحة أن استلام الكارنيه سوف يكون بعد استيفاء مستندات القيد وذلك طبقاً لقانون نقابة المهندسين المصرية رقم 11 لسنة 1974.

الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة

وأوضحت النقابة أن هناك عددا من الأوراق المطلوبة للعضو الجديد الذي يقيد بالنقابة لأول مرة بالنسبة للجامعات الحكومية والمعاهد الحكومية:

1- أصل شهادة التخرج المؤقتة + صورة منها

2- إثبات شخصية «بطاقة الرقم القومي» + 2 صورة منها

3 - إحضار الصحيفة الجنائية «فيش وتشبيه» حديث وموجه باسم نقابة المهندسين

4 - عدد 2 صور شخصية

وأضافت نقابة المهندسين أن الطلاب حديثي التخرج من الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة يتطلب منهم الحصول على الأوراق التالية:

1-أصل شهادة التخرج المؤقتة + صورة منها

2- إثبات شخصية «بطاقة الرقم القومي» + 2 صورة منها

3- إحضار الصحيفة الجنائية «فيش وتشبيه» حديث وموجه باسم نقابة المهندسين

4- شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات

5- عدد 2 صور شخصية

6- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها «بيان الدرجات» + صورة منها.

موعد استلام كارنيه النقابة

ولفتت النقابة إلى أنه عند التسجيل واستلام الكارنيه لابد من حضور المهندس بنفسه ولا ينيب عنه أحد عنه، مشيرة إلى أن الطلاب حديثي التخرج سوف يحصلون على كارنيه النقابة بعد الاستيفاء من الأوراق المطلوبة.