انقطاع المياه لمدة 24 ساعة عن عدة مناطق بأسوان.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، انقطاع المياه لمدة 24 ساعة، نتيجة أعمال تركيب وتثبيت مغذيات كهربائية ذات جهد متوسط في محطة مياه فطيرة بكوم أمبو.

أماكن انقطاع المياه في أسوان

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، أن انقطاع المياه، سيبدأ من اليوم الجمعة وحتى مساء غدا السبت، بسبب أعمال الصيانة، موضحة أن أماكن انقطاع المياه تشمل قروى أقليت وقروى المنشية (باستثناء الغابة)، وقروي الكاجوج، وبعض أجزاء قروي العتمور قبلي، وقروي نجع العرب وعمارات الصفوة وسبيل مكي وعمارات البشير وبعض أجزاء النجاجرة غرب، وبعض أجزاء قرية الخور قبلي وبعض أجزاء قرية العباسية وقروي الدكة وقروي دهميت وقروى قورتة وبعض أجزاء قروى عنيبة وقروي المالكي ومدينة كلابشة ومدينة نصر النوبة.

مواعيد انقطاع المياه عن بعض مناطق أسوان

ويأتي انقطاع المياه اعتبارًا من الساعة 3 مساء يوم الجمعة ويستمر حتى الساعة 3 مساءً يوم السبت 16 سبتمبر.

وأكدت «مياه أسوان» أنه يمكن الحصول على المياه من خلال السيارات المجهرز لدعم المناطق المتأثرة بتوقف الخدمة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال على الرقم 125.