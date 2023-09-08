قطع المياه عن عدة مناطق بقنا لأعمال الصيانة اليوم.. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، عن قطع مياه الشرب عن 5 قرى في العزب بمركز دشنا شمال محافظة قنا، نظرا لأعمال لإحلال وتجديد خط مياه العزب.

موعد قطع المياه في قنا

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، في بيان، أنه نظرا لأعمال إحلال وتجديد خط العزب المصري، يلزم قطع المياه من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 7 صباح السبت

أماكن قطع مياه الشرب بقنا

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا مناطق قطع المياه كالتالي:

1- الجحاريد

2- العطيات

3- الميات.

4- العزب المصري.

5- طريق ترعة الرميلة والشيخ عبيد

6- نجع القمبرة

وأهابت شركة مياه قنا بالمواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة العمل المذكورة.

وكانت شركة مياه الشرب أعلنت عودة مياه الشرب إلى 11 منطقة في مدينة قنا بعد قطعها، وذلك بعد إصلاح لوحة كهرباء الصالحية في مدينة قنا.