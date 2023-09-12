قطع المياه لمدة 8 ساعات في الدقهلية غدا.. اعرف الأماكن المتأثرة

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه في بعض مناطق مركز دكرنس، إذ يجري التقديم غدا لمدة 8 ساعات، بسبب القيام ببعض الأعمال في خطوط المياه في دكرنس.

قطع المياه غدا بالدقهلية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه بكلا من مركز ومدينة دكرنس، وفي قرى الوحدات المحلية التالية: «نجير - كفر أبو ناصر - ديمشلت - دموه - أشمون الرمان».

مواعيد قطع المياه غدا

ويجري قطع المياه في الدقهلية غدا، من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 4 مساءً، من أجل تنفيذ أعمال صيانة على خط مياه شرب قطر 630 مم بمدينة دكرنس، وخط مياه شرب قطر 400 مم بجوار رافع مياه العزازنة على أن تعود المياه بعد 8 ساعات بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأكدت الشركة على المواطنين والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، لمدة 8 ساعات لحين عودة المياه.