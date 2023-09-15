إدارة اتحاد العاصمة تفاجئ الجمهور قبل ساعات من مواجهة الأهلي

اتخذت إدارة فريق اتحاد العاصمة الجزائري قرارا جديدا مع جماهير فريقها، قبل ساعات من مواجهة النادي الأهلي في مباراة كأس السوبر الإفريقي، المقرر انطلاقها في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.

وقال اتحاد العاصمة في بيان رسمي: «نعلم جمهورنا الوفي الذي تنقل إلى مدينة الطائف لمؤازرة فريقنا أمام الأهلي في السوبرالإفريقي، الذي سيلعب اليوم الجمعة، أن إدارة الاتحاد أقدمت على شراء تذاكر المباراة قصد منحها لأنصارنا بمجرد وصولهم لملعب الملك فهد ومن ثم توجيههم للمدّرج الخاص بهم».

تشكيل الأهلي المتوقع أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور (أفشة) حسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

تشكيل اتحاد العاصمة المتوقع أمام الأهلي في السوبر الأفريقي

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ عبد الحق بن شيخة، مدرب اتحاد العاصمة، مباراته أمام الأهلي بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أسامة بنبوظ.

خط الدفاع: زين الدين بلعيد، حاتم لوصيف، سعدي الرضواني، نبيل لعمارة.

خط الوسط: أكرم جحنيط، نور الإسلام فتوحي، محمد آيت الحاج.

خط الهجوم: توميسانج أوريبونيي، خالد بوسيليو، سيكو كوناتيه.