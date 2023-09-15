سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 15-9-2023 في البنوك.. مستقر

واصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 15-9-2023 في مختلف البنوك المصرية استقراره مقابل الجنيه المصري، حيث سجل اليوم في بنك الإسكندرية 8.42 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدرهم الإماراتي اليوم، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات الذي أوضحته البنوك رسمياً من خلال مواقعها.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة بالبنك الأهلي المصري للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة بالبنك الأهلي المصري للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة ببنك مصر للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة ببنك مصر للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة ببنك الإسكندرية للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة ببنك الإسكندرية للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة ببنك القاهرة للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة ببنك القاهرة للشراء: 8.38 جنيه.