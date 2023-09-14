أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس

سجلت أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 14-9- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك خلال نهاية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، كما سجل نحو 8.43 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 8.38 جنيه للشراء، وسجل 8.40 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع وفقاً للبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، وسجل 8.40 جنيه للبيع وفقاً للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع وفقاً لبنك cib.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع وفقاً لبنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع وفقاً لمصرف أبوظبي الإسلامي.