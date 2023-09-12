أعلن الموقع الرسمي للبنوك، استقرار سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 12-9-2023، إذ سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك المركزي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في البنوك 8.38 جنيه للشراء و9.39 جنيها للبيع وذلك في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

كما يبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في بنك مصر 8.39 جنيه للبيع و 8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

فيما يسجل سعر الدرهم الإماراتي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.41 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك

بينما وصل سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك 8.27 جنيه شراء و8.43 جنيه بيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

وبالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي داخل بنك القاهرة يبلغ 8.38 جنيه شراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان

وعن سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان يبلغ 8.39 جينها للشراء و 8.42 جنيها للبيع.