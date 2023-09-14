سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 14-9-2023 في البنوك المصرية

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 14-9-2023 في مختلف البنوك المصرية استقراراً أمام الجنيه المصري، حيث سجل اليوم في بنك مصر 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في أبرز البنوك، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك رسمياً بشأن أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بداية التعاملات للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بداية التعاملات للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بداية التعاملات للبيع: 8.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بداية التعاملات للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بداية التعاملات للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بداية التعاملات للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بداية التعاملات للبيع: 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في بداية التعاملات للشراء: 8.38 جنيه.