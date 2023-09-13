سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 13-9-2023 في البنوك

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 13-9-2023، استقرارا في البنوك، إذ بلغ 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة في البنك المركزي.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء في البنوك، بحسب المواقع الرسمية للبنوك:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 13-9-2023 في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء و9.39 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

كما يبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في بنك مصر 8.39 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.41 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في قناة السويس

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في قناة السويس 8.38 جنيه شراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك التعمير والإسكان

وعن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء في بنك التعمير والإسكان بلغ 8.39 جينه للشراء و8.42 جنيه للبيع.