أماكن معارض أهلا مدارس بالوادي الجديد 2023.. تخفيضات تصل 25%

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن أماكن معارض أهلا مدارس الوادي الجديد 2023، لشراء الزي المدرسي وخاصة مع دخول الطلاب المدرسة في أول أيام الدراسة، إذ توفر المعارض أرخص المنتجات بجودة عالية لكل مراحل تعليمية.

تستعرض «الوطن»، أماكن وأسعار معارض أهلا مدارس الوادي الجديد 2023، مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد بجميع المدارس الحكومية والخاصة وغيرها.

أماكن معارض أهلا مدارس محافظة الوادي الجديد 2023

وبدأت محافظة الوادي الجديد، في افتتاح عدد من معارض ألا مدارس الوادي الجديد في عدد من مراكز المحافظة الخمسة، لاستقبال العام الدراسي الجديد وتيسيراً على المواطنين شراء أرخص زي مدرسي ومستلزمات مدرسية بجودة عالية، للتخفيف على كاهل أولياء الأمور من أبناء محافظة الوادي الجديد.

أرخص أماكن بيع الزي المدرسي بمعارض أهلا مدارس

وانتشرت أماكن معرض أهلا مدارس محافظة الوادي الجديد 2023، بالمراكز الخمسة وجاءت أماكن تواجدها كالتالي:

- معارض أهلا مدارس بمركز الخارجة.

- ميدان الساعة بمدينة الخارجة.

- شارع النبوي المهندس بمدينة الخارجة.

- معارض أهلا مدارس بمركز باريس.

- ميدان المثلث.

- معارض أهلا مدارس بمركز بلاط.

- مدينة بلاط.

- معارض أهلا مدارس بمركز الداخلة.

- ميدان المستشفى بمدينة موط.

- معارض أهلا مدارس بمركز الفرافرة.

تخفيضات 25% بمعارض أهلا مدارس بالوادي الجديد 2023

وشهدت معارض أهلا مدارس 2023 بمحافظة الوادي الجديد، رواجا كبيرا بين أولياء الأمور من أبناء محافظة الوادي الجديد إذ تصل نسبة التخفيضات حتى 25%.