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ازمة جديدة تواجه 40 ألف نازح في المناطق المنكوبة بسبب فيضانات ليبيا

كتب:

محمد علي حسن
03:40 م | الجمعة 15 سبتمبر 2023
أزمة النازحين في ليبيا جراء الفيضانات

أزمة النازحين في ليبيا جراء الفيضانات

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا على منصة إكس «تويتر» سابقا اليوم الجمعة، أن أكثر من 38640 شخصا نزحوا من المناطق الأكثر نكبة في شمال شرق ليبيا بسبب العاصفة دانيال.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عبر موقعها على الإنترنت، إن أكثر من 5000 شخص في عداد القتلى، كما تم تسجيل إجمالي 3922 وفاة في المستشفيات، وفقا لمصادر في منظمة الصحة العالمية.

نقص حاد في مياه الشرب والوقود في مدينة درنة

كما لفتت إلى أن هناك نقص حاد في مياه الشرب والوقود في مدينة درنة المنكوبة شمال شرق ليبيا، مشددة على أن شبكة الاتصالات هناك لا تزال محدودة ولا يمكن الاعتماد عليها.

وعلى الرغم من مرور أيام على الكارثة التي حلت بالشرق الليبي الأحد الماضي، لا سيما في درنة التي سويت أجزاء كبيرة منها بالأرض، وطمرت أحياء برمتها جراء الفيضانات والسيول إثر العاصفة دانيال، إلا أن الأمل لا يزال موجودا.

الصليب الأحمر: هناك أمل في العثور على أحياء في المناطق المنكوبة 

وأكد الصليب الأحمر، أنه لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء في المناطق المنكوبة، لا سيما في درنة، التي تضم نحو 100 ألف نسمة، والتي انهار فيها سدان، ما فاقم من هول المأساة ورفع عدد القتلى.

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