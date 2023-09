ازمة جديدة تواجه 40 ألف نازح في المناطق المنكوبة بسبب فيضانات ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا على منصة إكس «تويتر» سابقا اليوم الجمعة، أن أكثر من 38640 شخصا نزحوا من المناطق الأكثر نكبة في شمال شرق ليبيا بسبب العاصفة دانيال.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عبر موقعها على الإنترنت، إن أكثر من 5000 شخص في عداد القتلى، كما تم تسجيل إجمالي 3922 وفاة في المستشفيات، وفقا لمصادر في منظمة الصحة العالمية.

IOM Libya reports at least 30,000 individuals displaced in Derna due to #Storm Daniel, with 3,000 in Albayda, 1,000 in Almkheley, and 2,085 individuals still displaced in Benghazi. Number of deaths is currently unverified. Read the latest DTM Flash Update: https://t.co/js4Ra3RRmJ pic.twitter.com/ePK0kOw7NE