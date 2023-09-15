المنشد وائل الفشني يشكر «المتحدة» على مهرجان العلمين: منحنا طاقة إيجابية

قال المنشد وائل الفشني، إن مهرجان العلمين يعد أكبر مهرجان بالشرق الأوسط، «انتابتني حالة من السعادة والفخر لوجودي بمثل تلك المهرجان العالمي الذي يمثل مصر»، وذلك بعد أن أحيا لأول مرة حفلا غنائيا في المدينة على مسرح الشارع بحضور المئات من ضيوف وسكان العلمين.

الأجواء بالمدينة منحتنا طاقة إيجابية عالية

وأضاف المنشد، خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة «الحياة» مع برنامج «مدد» الذي يقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، أن الأجواء بالمدينة منحتنا طاقة إيجابية عالية وجعلتنا نقدم حفلًا غنائيًا، فالمسرح له طلة جميلة ويجعل الجميع يشعر بالسعادة أثناء الوقوف عليه، موجهًا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الحياة بعد تغطية مهرجان العلمين، معلقا «حاجة تبسط حقيقي وفخور بيها».

الفنشي: شعرنا بالسلطنة أثناء الغناء

وتابع الفنشي: «رغم أننا حضرنا ونحن مرهقون بسبب كثرة حفلاتنا، إلا أننا شعرنا بالسلطنة أثناء الغناء، فالأجواء هنا مهيأة للفنانين لكي يبدعوا، ولم أشعر بخوف أو رهبة حينما صعدت على مسرح الشارع تلك المرة».