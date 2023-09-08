أستاذ بجامعة الأزهر يتناول سيرة جلال الدين السيوطي: بحر العلوم

قال فتحي حجازي، أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر الشريف، إن جلال الدين السيوطي لقب ببحر العلوم، لعلمه الواسع ومؤلفاته التي غطت جميع انواع العالم، موضحًا أن العلماء ورثة الأنبياء، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم «إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا إنما ورثوا العلم»، والميراث الذي يبقى للنهاية هو العلم.

السيوطي تبحر بعلوم كثيرة بسبب ماء زمزم

وأضاف أستاذ البلاغة، خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة «الحياة» مع برنامج «مدد» الذي يقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، أن الإمام السيوطي عندما حج إلى مكة وشرب من ماء زمزم، قال «شربتها لأتبحر في 7 علوم» وبالفعل تبحر في علوم كثيرة وهامة واستطاع أن يعلو شأنه بها.

السيوطى كتب أكثر من 1000 كتاب

وتابع بأن من العلوم التي تميز بها السيوطى هي؛ التفسير والحديث والبيان والنحو والمعانى والبديع، بجانب كتابته في العلوم الأخرى المختلفة، وكتب من المؤلفات ما وصل إلى 1000 كتاب.